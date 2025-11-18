Мораторий на повышение цен на бензин могут ввести в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: мораторий на повышение цен на бензин могут ввести в России, майнеры добыли почти все биткоины, россиян призвали не закрывать досрочно кредиты, а в Иркутске построят Байкальскую развязку. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Мораторий на повышение

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина с предложением установить мораторий на повышение цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026. Мера будет носить временный характер с заранее объявленными и объективными критериями завершения. Цель – недопустимость увеличения стоимости топлива при сезонной уборке урожая.

Биткоины добыты

Майнеры добыли 95% всех биткоинов, которые когда-либо появятся в обращении, на ноябрь 2025 года, то есть порядка 19,95 млн монет. Остаток оценивают в 1,05 млн биткоинов. Предполагается, что 99% всех биткоинов будет добыто к январю 2035 года, а 99,9% – к 2047 году. Доходы майнеров на текущий момент оценивают примерно в $40 млн в сутки.

Минусы досрочного закрытия

Россиян в ряде случаев призвали воздержаться от досрочного закрытия кредитов. По мнению экспертов, досрочное погашение не несет выгоды в ряде случаев. В частности, при льготных займах, дополнительные средства советуют направить на банковский депозит, чтобы доходом перекрыть обслуживание долга. Кроме того, досрочная выплата невыгодна банку, в результате чего в будущем он может отказать в новом займе.

Байкальская развязка

Государственная экспертиза одобрила проект по строительству двухуровневой Байкальской развязки с двумя эстакадами: одна будет вести на проспект Маршала Жукова, другая – на Байкальский тракт. На пересечении улиц Байкальская и Дыбовского проезжую часть расширят до восьми полос, что позволит разгрузить напряженные транспортные узлы города. Движение организуют по новым схемам. Предусмотрены велодорожки, а также три подземных перехода для пешеходов.

Массовая гибель

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек – троих мужчин и одной женщины. Их тела обнаружили в боксе в одном из гаражных кооперативов Ангарска. Предварительная причина наступления смерти – отравление выхлопными газами. На месте находилось три автомобиля, один из которых был с работающим двигателем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.