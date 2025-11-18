Freedom Finance: Рубль может продолжить плавно дешеветь

Сегодня российский рубль продолжил плавно снижаться. Биржевой курс юаня уже выше 11,46 руб. На внебиржевом рынке доллар США уже приблизился к 81,5 руб., а евро колеблется снова вокруг 94 руб.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке законопроекта, инициированного «ястребами» в Конгрессе ещё летом, и предполагающего введение 500%-ных пошлин на импортёров российской нефти.

«Это заявление расстроило российские финансовые рынки, однако резкого обвала ни рубля, ни фондового рынка не случилось, так как уже ясно, что партнёры России по импорту нефти будут либо требовать для себя исключения из санкций (на что Трамп весьма охотно идёт), либо пригрозят США ответными не менее жёсткими мерами», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Перед выходными Росстат опубликовал противоречивые данные об инфляции в России, согласно которым, годовая инфляция в октябре замедлилась до 7,7%, но помесячная инфляция немного выросла до 0,5% к сентябрю.

«Возможно, что валютный рынок нервничает, так как не вполне ясно, как интерпретировать эти данные – всё-таки в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре или в пользу её сохранения (мы предполагаем, что снижение будет, но небольшое, не более, чем на 0,5 процентного пункта)», – считает Наталья Мильчакова.

Данные ЦБ РФ об увеличении покупки валюты населением РФ и росте спроса на валютные депозиты говорят о том, что россияне перекладываются из рублей в валюту как раз на фоне продолжающихся снижений банками процентов по рублёвым вкладам.

«Дешёвые доллар и другие мировые резервные валюты наверняка мотивировали часть россиян приобретать валюту впрок, в ожидании её возможного роста по отношению к рублю. Возможно, что до начала налогового периода рубль может продолжать плавно дешеветь. Мы ожидаем курс доллара до конца текущей недели в коридоре 80-82,5 руб., евро – 93-95 руб., юаня – 11,1-11,7 руб.», – заключает эксперт.