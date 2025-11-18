Трамп выступает за тариф 500% для импортеров российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что «поддерживает» инициированный некоторыми конгрессменами проект закона о пошлинах в размере 500% для импортеров российской нефти, и посоветовал добавить в этот документ государства, закупающие продукцию в Иране.

Российский фондовый рынок и рубль после заявления президента США отреагировали на эти новости почти нейтрально. Не случилось обвала и в акциях СПБ Биржи, ВТБ и Аэрофлота, потенциал роста в которых связывали с улучшением российско-американских отношений.

«Таким образом, инвестсообщество не ждет немедленных негативных последствий очередного заявления главы Белого дома для российской экономики», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Эксперты полагают, что в случае реализации упомянутой инициативы партнеры России, прежде всего Китай и Индия, могут принять против Штатов симметричные меры. В свою очередь, Евросоюз может негативно отреагировать на включение в этот закон Ирана, так как закупают нефть в этой стране. Официальной реакции импортеров российского и иранского сырья на упомянутое заявление американского президента не последовало.

«Не исключаем, что впоследствии он может взять свои слова назад или изменить риторику по данной теме. Вполне возможно также, что этот вопрос для Трампа станет одним из пунктов переговорной позиции при диалоге с отдельными странами, также стоит обратить внимание, что президент США довольно охотно делает исключения для отдельных стран из введенных им же санкций, как это было недавно в случае с Венгрией», – считает Наталья Мильчакова.

Прогноз Freedom Finance для курса пары USD/RUB до конца этой недели: 80–82,5, ориентир для индекса Мосбиржи: 2450–2600 пунктов.