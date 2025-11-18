Новости

Двухуровневую развязку построят в Иркутске на Байкальском кольце

Проект новой развязки на Байкальском кольце в Иркутске успешно прошел государственную экспертизу. Он получил положительное заключение.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Проект предусматривает строительство двухуровневой развязки с двумя эстакадами. Одна будет вести на проспект Маршала Жукова, другая – на Байкальский тракт. На пересечении улиц Байкальская и Дыбовского проезжая часть будет расширена до восьми полос. Это позволит значительно разгрузить один из самых напряженных транспортных узлов города», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Подрядчик смонтирует барьерное ограждение вдоль центральной оси дороги для разделения транспортных потоков и повышения безопасности. На пересечении улиц Байкальская и Дыбовского движение будет организовано по новым схемам с выделением правоповоротных и левоповоротных полос в отдельные потоки.

На объекте предусмотрены велодорожки. Для пешеходов оборудуют три подземных перехода.


