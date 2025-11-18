В Китае потребляют на 30% больше электроэнергии на душу населения, чем в Европе

За десять лет потребление электроэнергии в КНР, по данным Национального энергетического управления, выросло почти на 79%, до 9852 ТВт·ч, при росте численности населения всего на 0,2%. Таким образом, динамика среднедушевого потребления практически целиком обусловлена изменениями в структуре экономики и образа жизни.

Основным драйвером стал сектор услуг, где энергопотребление за последнее десятилетие выросло на 175% (с 666 до 1835 ТВт·ч). Это отражает стремительную цифровизацию, развитие дата-центров, логистики и финансовых сервисов, а также ускоренную урбанизацию. Китайская экономика становится все более ориентированной на ИТ и высокие технологии, что усиливает спрос на электроэнергию.

Энергопотребление в промышленности, сохраняющей лидерство по его объемом, увеличилось на 57% (с 4063 до 6387 ТВт·ч). Рост выпуска электроники, солнечных панелей и электромобилей, а также расширение автоматизации приводят к увеличению энергоемкости производства.

Бытовое потребление выросло на 116% (с 692 до 1494 ТВт·ч). Этому способствовали повышение доходов, массовое распространение кондиционеров и бытовой техники, а также рост числа электромобилей, которые преимущественно заряжаются дома.

«Динамика среднедушевого потребления электричества определяется переходом Китая к более технологичной модели развития. Страна становится одним из главных драйверов усиления спроса на электроэнергию в мире», – говорит Матвей Тайц, аналитик Freedom Finance Global.

В Европе рост потребления электроэнергии остается минимальным, поскольку его сдерживают строгая политика энергосбережения, снижающая энергоемкость экономики, и высокие цены на энергоносители, которые вынуждают домохозяйства и бизнес экономить, модернизировать здания, переходить на энергоэффективные технологии. В результате европейский спрос стагнирует на фоне его активного повышения в Китае.

«По мере того как экономика КНР становится более зрелой, относительные темпы роста потребления электроэнергии здесь постепенно замедлятся. Индустриализация, урбанизация и массовое повышение уровня жизни в стране близки к завершающей фазе, а энергоэффективность и технологическая оптимизация начинают играть все более заметную сдерживающую роль», – заключает эксперт.