Благоустройство территории у танка «Иркутский комсомолец» завершили в Иркутске

В Иркутске завершили благоустройство территории у танка «Иркутский комсомолец». На реализацию проекта направили 17,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Фото: скриншрт из видео пресс-службы мэрии Иркутска

«Здесь проведена серьезная работа: уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и современное освещение, ограждение, обустроены пандусы и тактильная плитка для маломобильных граждан. Обновлен и сам памятник. Танк покрашен в цвет, максимально приближенный к историческому. Нанесены трафаретные надписи, отреставрирована бронзовая мемориальная доска», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Он также добавил, что при реализации проекта возникли трудности: первый подрядчик с работами не справился, контракт пришлось расторгнуть. Был привлечен новый исполнитель, которому удалось провести все необходимые мероприятия.

В следующем году на объекте проведут озеленение: здесь высадят красные бегонии и установят вазоны с петуниями.