Новости

Энергоэффективность
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
«Организованного рынка ИЖС в Иркутской области нет» – Александр Войткевич
Все материалы сюжета

Благоустройство территории у танка «Иркутский комсомолец» завершили в Иркутске

В Иркутске завершили благоустройство территории у танка «Иркутский комсомолец». На реализацию проекта направили 17,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

<p>Фото: скриншрт из видео пресс-службы мэрии Иркутска</p>

Фото: скриншрт из видео пресс-службы мэрии Иркутска

«Здесь проведена серьезная работа: уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и современное освещение, ограждение, обустроены пандусы и тактильная плитка для маломобильных граждан. Обновлен и сам памятник. Танк покрашен в цвет, максимально приближенный к историческому. Нанесены трафаретные надписи, отреставрирована бронзовая мемориальная доска», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Он также добавил, что при реализации проекта возникли трудности: первый подрядчик с работами не справился, контракт пришлось расторгнуть. Был привлечен новый исполнитель, которому удалось провести все необходимые мероприятия.

В следующем году на объекте проведут озеленение: здесь высадят красные бегонии и установят вазоны с петуниями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес