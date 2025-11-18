Россельхозбанк поддержал победителей конкурса «Школьный агростартап»

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова поздравила команду «Хозяюшки» из села Урик с победой в финале Всероссийского конкурса «Школьный Агростартап. Семиклассницы Софья Халейка, Екатерина Бойко и Диана Данилова посетили офис Россельхозбанка в Иркутске, где поделились впечатлениями об участии в конкурсе и рассказали о планах на будущее. Недавно команда вернулась из Москвы, где представила проект «Пряные соли Урика», направленный на выращивание зелени и её переработку в ароматизированные соли.

В финале проект защищали Софья Халейка и руководитель команды Наталья Зуева. Бизнес-идеи конкурсанты защищали перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители РСХБ, бизнеса, органов власти, образования, а также руководители агрохолдингов и фермеры.

Директор Уриковской школы Елена Голяковская отметила, что школа давно внедряет агробизнес-образование в учебный процесс. Ученики самостоятельно выращивают пряные травы на пришкольном участке и на гидропонной установке, разрабатывают бизнес-планы и воплощают идеи в жизнь.

«Девочки знают весь процесс: от посадки и ухода за растениями, до сбора урожая и переработки. Это позволило им достойно представить проект на конкурсе. Теперь будем думать, как реализовать бизнес-составляющую проекта», — сказала Елена Голяковская.

Руководитель проекта Наталья Зуева отметила, что участие в конкурсе стало для команды ценным опытом.

«В Москве, помимо самого конкурса, участвовали в тренингах и играх на тему бизнеса в сельском хозяйстве. Получили невероятные эмоции и, конечно, не ожидали такой оценки. Спасибо большое за поддержку», – отметила Наталья Зуева.

Наталья Баркова рассказала гостям об образовательных инициативах банка, о возможностях цифровой платформы РСХБ «Я в Агро», которая дает дополнительные инструменты для дальнейшего продвижения проекта.

«Россельхозбанк участвует в реализации задачи по выстраиванию бесшовной траектории подготовки кадров от школьной скамьи до работодателя. Поэтому банк разработал платформу «Я в Агро», которая дает возможность любой сельской школе быстро эффективно выстроить образовательный процесс и получить доступ к обучающим материалам и готовым урокам. Сервис позволяет смотреть видеоуроки, созданные с помощью искусственного интеллекта, планировать поступление в аграрные вузы, участвовать во всероссийских конкурсах, а также войти в «золотой» кадровый резерв», — рассказала Наталья Баркова.

Участницы проекта рассказали, что планируют развивать проект и внедрять новые направления - производство чая, соли для ванн. В будущем хотели бы получить высшее аграрное образование и работать на селе.

«Очень ждем, когда доставят главный приз — современную теплицу и гидропонную установку, которые позволят вывести проект на новый уровень. Мы хотим расширить ассортимент солей и поэкспериментировать с технологией производства», – рассказала финалистка проекта Диана Данилова.

В завершение встречи Наталья Баркова провела для школьников экскурсию по филиалу и предложила организовать урок финансовой грамотности и экскурсию на предприятие, использующего гидропонику.

Всероссийский проект «Школьный агростартап», организованный Россельхозбанком и Российским союзом сельской молодёжи, направлен на поддержку талантливой молодёжи и вовлечение её в разработку бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства. В этом году на конкурс было подано 326 заявок из 64 регионов России.