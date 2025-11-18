Собранный в Иркутске самолет Як-130М впервые представили на выставке в Дубае

Учебно-боевой модернизированный самолет Як-130М, собранный на авиазаводе в Иркутске, впервые представили за рубежом. В частности, техника презентована на выставке Dubai Airshow 2025.

Фото: ОАК

Як-130М создан на базе самолета Як-130, серийное производство которого стартовало в 2009 году. Як-130 стал первым в мире учебно-боевым самолетом нового поколения, позволяющим на современном уровне обучать пилотов истребителей поколения «4+» и «5», рассказали в ОАК. Самолет Як-130 эксплуатируется Воздушно-космическими силами России и в ВВС ряда стран Европы, Азии и Африки. Российские летчики установили на самолете девять мировых рекордов.

Фото: ОАК

Расширение боевых возможностей самолета Як-130М достигается за счет установки бортовой радиолокационной станции, оптико-локационной системы и бортового комплекса обороны в контейнерном исполнении, а также современного комплекса средств связи. Самолет получил новые управляемые и неуправляемые авиационные средства поражения.

В настоящее время в Иркутске завершено изготовление двух опытных образцов самолета Як-130М для проведения испытаний. Ведется подготовка самолетов к наземным испытаниям и первому полету.

Фото: ОАК

Dubai Airshow 2025 – это 19-я международная аэрокосмическая выставка, которая проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае. Она объединила ведущие мировые компании в сфере авиации, космоса и обороны. Предусмотрены презентации более 190 летательных аппаратов, демонстрации беспилотных технологий, семинары и мастер-классы. Для посетителей состоятся интерактивные секции и демонстрационные выступления летчиков-профессионалов.