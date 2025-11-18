28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет МегаФона

Более десятка тысяч жителей Бурятии получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи МегаФона. Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь обладатели «зелёных» сим‑карт могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука.

В программу УЦН вошли 28 сёл, улусов и посёлков Селенгинского, Тункинского, Заиграевского, Окинского и других районов Бурятии. Все поселения, где была расширена сеть оператора, считаются малонаселёнными, в большинстве из них живут от 100 до 400 человек, и лишь в нескольких – пару тысяч.

Технические специалисты МегаФона настроили оборудование так, чтобы обеспечить оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Теперь абоненты на комфортных скоростях смогут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объём данных, смотреть видеоконтент, общаться с родными и близкими в мессенджерах. Появились и возможности для обучения и работы в онлайне, а также дистанционных консультаций у врачей.

«В этом году у нас прошёл большой объём работ по программе устранения цифрового неравенства – было охвачено 28 малых поселений республики: это Тохой, Елань, Еловка, Котокель, Шаманка, Алцак, Хара-Хужир, Харацай, Сухой Ручей, Шулута и т.д. Кроме того, с начала 2025 года наши специалисты построили и модернизировали более 200 объектов связи по всей территории региона», — рассказала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

Кроме того, клиентам оператора стали доступны цифровые звонки в сети 4G. Они отличаются от обычных тем, что соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно чётко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом абоненты смогут одновременно говорить и пользоваться интернетом. Востребованность таких звонков подтверждает статистика аналитиков: в Бурятии объём разговоров с повышенным качеством связи составляет почти 70%. При этом с начала осени голосовой трафик в LTE увеличился на четверть относительно аналогичного периода прошлого года.