Повышенные концентрации тяжелых металлов и нефтепродуктов нашли во льду Байкала

Первый этап исследований химического состава льда в проливе Малое море на Байкале состоялся в Иркутской области. Результаты были представлены на конференции «География и геоэкология на службе науки и инновационного образования». Они оказались неутешительными: обнаружены повышенные концентрации нефтепродуктов – в два раза – и тяжелых металлов.

«Следы повышенных концентраций нефтепродуктов были ожидаемо обнаружены по берегам границ ледовой переправы: там, где автомобильный транспорт обычно снижает скорость для съезда на грунтовое покрытие и едет относительно медленно, на пониженной передаче. Превышения предельно допустимых концентраций по марганцу, никелю и железу объяснить без дополнительного анализа нельзя, ведь причина может быть как антропогенного, так и природного характера», – прокомментировала научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Соловьева.

По данным организации, отбор проб состоялся в марте 2025 года. Группа научных сотрудников бурила лунки в точках с самым высоким туристическим трафиком – вблизи ледовой переправы на остров Ольхон и в популярных заливах и бухтах у материка и острова. Исследования химического анализа вели по 25 показателям.

Проведенное исследование станет основой для проведения других работ, направленных на получение информативных и показательных результатов уже в предстоящем зимнем сезоне. Продолжительность наблюдений и количество локаций для отбора проб на Байкале будут увеличены, а для выявления причин повышенного содержания в пробах отдельных элементов исследователи проведут комплексный анализ.