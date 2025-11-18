Новости

Новый перронный автобус за 30 млн рублей закупили для аэропорта Иркутска

Автопарк Иркутского аэропорта пополнился новым перронным автобусом WGBD08. По данным в документации на портале Госзакупкок, транспортное средство обошлось авиаузлу более чем в 30 млн рублей.

Фото: Аэропорт Иркутска

Фото: Аэропорт Иркутска

Автобус предназначен для перевозки пассажиров между терминалами и воздушными судами. Он оснащен дизельным двигателем Cummins, автоматической коробкой передач Allison, а также трехуровневой пневмосистемой, позволяющей регулировать высоту кузова для удобной посадки и высадки пассажиров. Имеются камеры внутреннего и наружного наблюдения и системы отопления и кондиционирования салона.

Новый автобус стал восьмым в линейке WGBD08, работающих на территории аэропорта.


