Коммунальная авария оставила без тепла двенадцать школ и детсадов в Ангарске

Сегодня ночью в городе Ангарске Иркутской области на теплосетях по улице Энгельса в 210-м квартале произошла коммунальная авария. Из-за нее двенадцать школ и детсадов, а также дома и медучреждения остались без тепла.

Фото: Администрация Ангарска

«Отопление и горячее водоснабжение временно отключено в 207-м и 210-м кварталах, а также в 211-м. Изначально под отключение попали детские сады № 2, 3, 7, 14, 16, 19, 25 и 58, а также школа № 36, школа "Мужество", лицей № 2 и центр "Гармония"», – прокомментировал мэр Сергей Петров.

Дошкольные образовательные учреждения приостановили работу, детей временно распределили в другие сады. Школа и лицей перенесли обучение на вторую смену.

Фото: Администрация Ангарска

Также отключение коснулось медицинских организаций – поликлиники для взрослых МСЧ-28, хирургического и терапевтического корпусов: запущены обогреватели.

Автомобильное движение по улице Энгельса от пересечения с улицей Красной ограничено.

На месте работают специалисты УТС ТЭЦ-9, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Подключение отопления и горячей воды ожидается с 14:00.