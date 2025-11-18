Уроженец Байкальска Мамука Патарава снялся в сериале «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Актер сыграл завершившего карьеру футболиста. Премьера криминального триллера «Тоннель» состоится в онлайн-кинотеатре KION от МТС уже 1 декабря.

Неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его есть, но для этого Свете придется забыть о принципах и пойти на сделку со своей совестью. Готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

Герой Мамуки Патарава — Неймар, футболист, завершивший карьеру по причине травмы. При реабилитации подсел на обезболивающие, потом скатился на более сильные вещества, из-за чего травму не долечил, а из клуба вылетел. Бывшая жена намерена запретить ему встречаться с дочерью из-за неуплаты алиментов — он готов на все, чтобы этого не допустить.