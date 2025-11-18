Новости

Энергоэффективность
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
«Организованного рынка ИЖС в Иркутской области нет» – Александр Войткевич
Все материалы сюжета

В нейросети Сбера появилась функция создания подкастов

Нейросеть ГигаЧат от Сбера представляет новую функцию подкастов. Такой формат позволяет легко усваивать информацию без чтения полных текстов. Пользователь может включить подкаст и слушать его по дороге на работу, во время тренировки или за рулём. Сервис представлен в преддверии международной конференции AI Journey.

Создать подкаст можно двумя способами: из любого диалога с моделью, достаточно нажать на значок «наушники» в полученном ответе от модели, или через функционал «Подкасты» в разделе «Полезное». Также можно загружать файлы или ссылки и просить нейросеть преобразовать их в подкаст. Функционал доступен как в веб-версии ГигаЧат, так и в мобильном приложении для Android.

Новая функция объединяет глубокий анализ, точную саммаризацию и синтез речи нового поколения. В веб-версии пользователь может выбрать оптимальный стиль изложения (от спокойного до эмоционального), два из шести вариантов голосов (от научного до дружеского) и продолжительность подкаста (до двух или до 10 минут). В результате слушатель глубже вовлекается в содержание, а информация запоминается лучше. Например, 20 страниц текста можно превратить в пять минут живого разговора.

Готовый файл с подкастом можно скачать, переименовать или переслать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес