Тренажёр для распознавания популярных мошеннических схем запустил СберKids

Игра-тренажёр воспроизводит популярные мошеннические схемы. Преступники стремятся завладеть финансами взрослых, сыграв на детской доверчивости или невнимательности, и задача игры — научить детей распознавать уловки мошенников.

По сценарию игры ребёнок находится у себя в квартире и занимается обычными делами. И в тот момент, когда он не ожидает подвоха, в его жизнь врывается скам — интернет-мошенничество.

Вариантов обмана три:

друг пишет, что ему нужны деньги, чтобы выгодно купить внутреннюю валюту в Roblox; мама поручает выбрать кроссовки (задание на распознавание фишинговых сайтов); курьер привозит заказ и просит открыть дверь.

Дальше ситуация развивается исходя из того, как реагирует ребёнок. Например, если он продиктует другу номер банковской карты мамы, то от «мамы» тут же придёт сообщение: «У меня списали много денег. Ты случайно никому ничего не передавал?». Чтобы завершить игру, надо пройти все три сценария. В конце игры ребёнок видит свои ошибки и может сыграть ещё раз.

«СберKids помогает нашим юным клиентам — а приложением пользуются уже 2,5 миллиона российских детей — становиться финансово грамотными и избегать мошенников», — Кирилл Бессонов, начальник управления СберКids Сбербанка.