Активность соискателей в России выросла на 16% при рекордно низкой безработице

Активность соискателей на российском рынке труда выросла на 16% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом три четверти пользователей рекрутинговых платформ (76%) не находятся в активном поиске работы, а лишь отслеживают новые предложения, параллельно продолжая работать на текущих местах.

«Просмотров и откликов больше, но уровень заинтересованности – ниже», – пишет газета «Известия» со ссылкой на дайджест сервиса «Авито Работа». Специалисты объясняют это явление сформировавшимся культурным паттерном «параллельного выбора», когда просмотр вакансий стал привычным развлечением без обязательств.

«Сейчас действительно наблюдается любопытная тенденция: люди активно мониторят вакансии, откликаются на предложения, даже проходят собеседования – но в итоге отказываются от оферов или затягивают с принятием решения», – рассказала руководитель департамента по подбору персонала кадровой компании Unity Анаит Эмин.

Почти каждый второй соискатель, размещающий резюме на рекрутинговых порталах, в настоящее время имеет работу, но рассматривает варианты с более выгодными условиями. Пять лет назад этот показатель составлял лишь 34%, что демонстрирует значительный рост пассивной поисковой активности.