Строительство новой поликлиники №15 в Иркутске завершено на 82%

В Иркутске продолжается строительство нового здания для городской поликлиники №15, готовность которого оценивается в 82%. Объект возводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области», входящей в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Общий объем финансирования строительства превышает 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. На сегодняшний день полностью завершены работы по устройству железобетонного каркаса, кровли, кладки наружных стен и монтажу окон.

«Минстрой региона докладывает, что работы будут окончены в первом квартале 2026 года. Ввод в эксплуатацию новой поликлиники позволит создать для жителей Иркутска современные комфортные условия для получения медицинской помощи», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Новая поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену и будет обслуживать почти 40 тысяч прикрепленных пациентов. В учреждении разместят рентгенологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики и стоматологию.