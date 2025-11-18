Студенты корпоративной группы ИНК приступили к оплачиваемой практике на Иркутском заводе полимеров

Студенты корпоративной группы Иркутской нефтяной компании (ИНК) из Усть-Кута приступили к оплачиваемой производственной практике на Иркутском заводе полимеров.

К стажировке приступили 17 студентов второго курса Усть-Кутского филиала Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС), обучающиеся по специальности «слесарь КИПиА». В ходе практики, которая продлится до 21 декабря, будущие специалисты изучат работу аналитического и лабораторного оборудования, а также приборов технического персонала.

Перед началом практики студенты прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, получили необходимые средства индивидуальной защиты и были распределены по участкам завода. В завершение обучения им предстоит пройти выпускной экзамен непосредственно на производственной площадке завода.

Учебная программа для корпоративной группы разработана совместно с ИНК и колледжем, и включает специализированные курсы по промышленной безопасности, экологии и корпоративным ценностям. В прошлом году колледж выпустил 22 специалиста, некоторые успешно трудоустроены на объекты компании.

ИНК формирует новый образовательный кластер для газонефтехимического направления на базе ИКАТиДС, готовясь к официальному запуску программы «Профессионалитет» с 1 сентября 2026 года. Уже сейчас ведется подготовка 50 студентов в Усть-Куте и Иркутске.

В рамках партнерства ИНК оказывает колледжу всестороннюю поддержку: планируется оснащение лабораторий и мастерских современным производственным оборудованием, поставка новой техники для направления теплоснабжения в Усть-Кутский филиал в начале 2026 года, а также создание учебно-производственных комплексов с виртуальными тренажерами. Кроме того, компания приобрела автобус для поездок студентов на практику и содействует благоустройству студенческой зоны отдыха.

Участие в корпоративных группах ИНК и проекте «Профессионалитет» предоставляет студентам возможность освоить востребованные профессии в нефтегазовой отрасли и получить гарантированное трудоустройство на одном из ведущих предприятий региона. Инициатива является частью комплексной кадровой программы, реализуемой ИНК с 2018 года.