В иркутском автобусе появилась точка буккроссинга для пассажиров

В одном из автобусов МУП «Иркутскавтотранс» появилась точка буккроссинга для пассажиров. Инициатором создания мини-библиотеки в общественном транспорте стала водитель маршрута №15 Анна Богданова, работающая на предприятии с 2016 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Мне захотелось скрасить минуты ожидания для пассажиров хорошими книгами и создать маленькое культурное пространство в салоне автобуса», – рассказала Анна Богданова. Она отметила, что директор предприятия поддержал ее идею по организации буккроссинга.

Коллеги характеризуют Анну Богданову как доброго и отзывчивого человека. Инициатива водителя нашла положительный отклик у пассажиров, которые с удовольствием листают книги во время поездки.

Точка буккроссинга была организована во время стоянок на конечной остановке маршрута, когда по расписанию необходимо выдерживать временной интервал перед отправлением. Пассажиры получили возможность бесплатно обмениваться книгами прямо в салоне автобуса.