«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
«Организованного рынка ИЖС в Иркутской области нет» – Александр Войткевич
Росстандарт выявил нарушения в 9% проб бензина и 12% проб дизтоплива в Иркутской области

За десять месяцев 2025 года Росстандарт выявил нарушения в качестве автомобильного топлива на автозаправочных станциях Иркутской области. По данным испытаний, 9% проб бензина и 12% проб дизельного топлива не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза.

«За 10 месяцев 2025 года поступило шесть обращений о несоответствии бензина АИ-92-К5 и дизельного топлива ДТ-Л-К5 требованиям технического регламента Таможенного союза и три обращения в сфере метрологии», – сообщила «Интерфаксу» заместитель начальника отдела государственного надзора ВМТУ Росстандарта Лариса Семушкина.

Две АЗС на федеральных трассах были привлечены к административной ответственности за непринятие мер по предотвращению причинения вреда при обращении некачественной продукции.

Испытательная лаборатория Иркутского центра стандартизации проверила 280 образцов дизельного топлива и 156 образцов бензина.

Наиболее частыми нарушениями стали несоответствия по низкотемпературным характеристикам и показателям фракционного состава.

Ранее Иркутская сеть автозаправочных станций БРК с 21 октября ограничила продажу бензина. Теперь физлица могут приобрести до 20 литров в одни руки. Ограничения введены только по АИ-92. Они связаны с тем, что заводы-производители не отгрузили вовремя топливо.


