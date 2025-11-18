Новости

Комбинат питания Иркутска закрыл все розничные магазины

Комбинат питания города Иркутска приостановил работу розничных магазинов. Меры являются временными, они связаны с процедурой реорганизации муниципального унитарного предприятия в акционерное общество, которая накануне завершилась.

Фото: SIA.RU

«Розничные торговые точки детской молочной кухни временно закрыты на период перерегистрации кассовой техники. Работа точек будет возобновлена сразу после завершения технических процедур», – пообещали в компании.

Там также добавили, что после реорганизации все обязательства и деятельность предприятия сохранятся в полном объеме.

По данным в объявлениях, размещенных в розничных точках, конкретная дата возобновления работы магазинов неизвестна: ее рассчитывают озвучить 21 ноября.


