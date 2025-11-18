ТОП-5 вкладов в юанях возглавил продукт Дальневосточного банка

Вклад «Поднебесный» Дальневосточного банка вошел в ТОП-5 рейтинга лучших вкладов в юанях в ноябре 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

При составлении рейтинга учитывалось не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок вклада, минимальная сумма, условия начисления процентов, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли, и другие.

Сегодня максимальная процентная ставка по вкладу «Поднебесный» в юанях составляет 3,5% годовых. Его удобно использовать для диверсификации вложений.

Ознакомиться с подробной информацией и открыть вклад можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Телефон Горячей линии для частных лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).