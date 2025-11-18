Аферисты в Иркутске заплатят по 540 тысяч за махинации с землей на 47 млн рублей

В Иркутске вынесен приговор 42-летней женщине и 50-летнему мужчине. Их признали виновными в мошенничестве с земельным участком стоимостью более 47 млн рублей

По данным региональной прокуратуры, в 2021 году подсудимая подыскала документы с характеристиками земельного участка площадью более 2,5 га, расположенного на берегу реки Ангары в поселке Патроны Иркутского района. Чтобы незаконно зарегистрировать землю, а потом продать, она привлекла своего знакомого.

Мужчина изготовил поддельное постановление главы администрации Иркутского района от марта 1994 года и иные документы об отводе этого участка в частную собственность матери его супруги. Документацию женщина и ее дочь, не зная о совершении преступления, предоставили в уполномоченный орган.

После этого аферисты направили в регистрирующую организацию подложный ответ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района, подтверждающий фиктивную информацию.

В результате противоправных действий зарегистрировано несуществующее право собственности на земельный участок стоимостью свыше 47 млн рублей, чем региональному министерству имущественных отношений причинен ущерб в особо крупном размере. Преступление выявила полиция.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновных к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 540 тыс. рублей каждому», – резюмировали в прокуратуре.