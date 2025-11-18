Блогер из Иркутска заплатит штраф за дискредитацию российских военных

В Иркутске осудили блогера за публикацию в Telegram дискредитирующей информации в отношении Вооруженных сил Российской Федерации. Женщине придется заплатить штраф.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, иркутянка у себя на странице в мессенджере опубликовала видеоматериалы, где высказала негативное отношение к происходящему на Украине в части осуществления гуманитарной помощи.

На судебное заседание она не явилась, представила заявление, в котором просила рассмотреть дело без ее личного присутствия, при этом вину в содеянном признала в полном объеме.

Женщину признали виновной в совершении административного преступления. С учетом личности и имущественного положения, отсутствия обстоятельств, отягчающих ответственность, раскаяния в содеянном ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.