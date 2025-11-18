Новости

Энергоэффективность
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
«Организованного рынка ИЖС в Иркутской области нет» – Александр Войткевич
Все материалы сюжета

Реки и озера в Иркутской области начали активно замерзать

На фоне снижения температур и похолодания в Иркутской области на водоемах начался активный процесс образования льда. Отмечаются шуга, забереги, ледостав.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В частности, лед фиксируется местами уже в заливах Ангары, на реке Китой. Ледостав отмечается на участках Слюдянских озер, рек Белая, Нижняя Тунгуска, Лена, Киренга, Кута.

Забереги, промоины, шуга есть на реках Витим, Иркут, Ида, Ия, Ока, Зима, Бирюса, Олха, Чуна, на Усть-Илимском водохранилище

На озере Байкал и Братском водохранилище – открытая вода, в заливах водоемов началось формирования зимнего покрова.

Процесс образования льда только стартовал, отмечают в ГУ МЧС России по Иркутской области, соответственно, выезд и даже выход на поверхность водоемов является смертельно опасным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес