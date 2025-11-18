Реки и озера в Иркутской области начали активно замерзать

На фоне снижения температур и похолодания в Иркутской области на водоемах начался активный процесс образования льда. Отмечаются шуга, забереги, ледостав.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В частности, лед фиксируется местами уже в заливах Ангары, на реке Китой. Ледостав отмечается на участках Слюдянских озер, рек Белая, Нижняя Тунгуска, Лена, Киренга, Кута.

Забереги, промоины, шуга есть на реках Витим, Иркут, Ида, Ия, Ока, Зима, Бирюса, Олха, Чуна, на Усть-Илимском водохранилище

На озере Байкал и Братском водохранилище – открытая вода, в заливах водоемов началось формирования зимнего покрова.

Процесс образования льда только стартовал, отмечают в ГУ МЧС России по Иркутской области, соответственно, выезд и даже выход на поверхность водоемов является смертельно опасным.