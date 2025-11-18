Новости

Транспортный коридор Таксимо – Мирный создадут в России: он пройдет через Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках «Транспортной недели – 2025» в Москве подписал соглашение с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым о создании транспортного коридора Таксимо – Мирный. Он пройдет через Приангарье.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

«Значительная часть автодороги из якутского города Мирный к железнодорожной станции Таксимо в Республике Бурятии пройдет через Иркутскую область, в частности, через город Бодайбо и рабочий поселок Кропоткин», – отметил Кобзев.

Он также пояснил, что этот проект станет ключевым элементом транспортной инфраструктуры северных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Дорога откроет доступ к стратегически важным месторождениям полезных ископаемых и даст возможность для устойчивого социально-экономического развития удаленных территорий.

Реализация проекта позволит обеспечить транспортную доступность жителям, создать новые рабочие места, повысить безопасность дорожного движения и укрепить межрегиональные связи.

В рамках соглашения создадут совместную рабочую группу, которая займется координацией этапов реализации проекта, включая трассировку, финансирование и экологический мониторинг.


