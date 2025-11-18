Набиуллина признала: ЦБ «перегнул палку» с блокировками счетов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что Центробанк «перегнул палку» с блокировкой счетов россиян в борьбе с мошенничеством. По её словам, количество жалоб на необоснованную блокировку счетов растёт, что свидетельствует о чрезмерных мерах, передаёт РБК.

Набиуллина отметила, что хотя меры по борьбе с мошенничеством уже дали положительный эффект и снизили количество жалоб о пропаже средств, одновременно увеличилось число обращений по поводу необоснованных блокировок. Клиентам банков порой не объясняют причины блокировки, и Центробанк вынужден был вмешиваться для урегулирования таких ситуаций. По её словам, первые признаки улучшения уже есть, и проблему надеются решить.

С начала 2025 года Росфинмониторинг получил 840 обращений от граждан и компаний по поводу блокировки счетов, что превышает показатели прошлого года. Рост жалоб связывают с усилением мер банков против дроп-схем — схем обналичивания преступных средств.

Начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов пояснил, что блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов, например, частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. В таких случаях банки ограничивают дистанционное обслуживание и требуют объяснений, а при отсутствии нарушений ограничения снимаются.

Ранее сообщалось, что теперь россияне могут столкнуться с блокировкой даже тех переводов, которые совершаются между собственными счетами. До сих пор считалось, что замораживаться будут лишь подозрительные платежи третьим лицам, однако Центробанк уточнил свою позицию в письме Национальному совету финансового рынка. Согласно новому закону, вступившему в силу около месяца назад, кредитным организациям предписано внимательно отслеживать любые денежные переводы на предмет признаков возможного мошенничества. Если операция соответствует хотя бы одному установленному критерию риска, финансовое учреждение вправе временно остановить платеж сроком на двое суток или вовсе отказаться проводить операцию.



«Мы намерены добавить крупные переводы по СБП самому себе в число новых критериев подозрительности, — пояснили в ЦБ. — Однако сигнал тревоги сработает лишь тогда, когда в тот же день произойдёт попытка перевода средств незнакомым людям, которым раньше переводы не отправлялись».