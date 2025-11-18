Госдума повысила ставку НДС до 22% с сохранением льгот для соцтоваров

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка в 10% сохранится только для социально значимых товаров, таких как продукты питания, лекарства, товары для детей, книги и периодические издания. При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира исключены из льготного перечня и будут облагаться по ставке 22%, сообщает РИА Новости.

Также одобрен закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года он снизится до 20 млн рублей, с 2027-го — до 15 млн, а с 2028-го — до 10 млн рублей. Введён мораторий на привлечение к ответственности предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, при допущении нарушений, а также возможность однократного отказа от применения пониженных ставок.

Для организаций, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН) и заключивших концессионные соглашения на объекты коммунального хозяйства в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек, предусмотрены ставки НДС в размере 5% и 7%. Юридические лица, исполняющие функции региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, могут применять освобождение от НДС до прекращения исполнения этих функций.

Кроме того, освобождается от НДС реализация подакцизных сахаросодержащих напитков общественными организациями инвалидов, а также передача недвижимости, изымаемой для государственных и муниципальных нужд с возмещением налогоплательщику.



Третье чтение законопроекта запланировано на 20 ноября. Эксперты предупреждают, что повышение НДС увеличит налоговую нагрузку на работников и усложнит условия для малого бизнеса.