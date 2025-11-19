Резкое замедление экономики ставит Россию перед лицом кризиса – ЦСР

Экономический спад набирает обороты гораздо стремительнее и масштабнее, чем ожидалось изначально, подчеркивает генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. В условиях текущей денежно-кредитной политики шансов избежать рецессии почти не осталось.

Экономика России стремительно теряет темпы роста

Российская экономика после двух лет высокого, во многом стимулированного роста, перешла к его нижней границе. Причем оперативная статистика показывает, что замедление происходит быстрее и глубже, чем предполагалось ранее. Годовые темпы роста ВВП стабильно снижаются: в I квартале рост экономики составил 1,4%, 1,1% во втором и лишь 0,6% в третьем.

Ухудшение макроэкономической конъюнктуры начинает затрагивать все большее число отраслей. Темпы роста промышленного производства опустились в сентябре до 0,3% в годовом выражении (после 0,5% в августе, 0,7% в июле и 1,9% в июне), причем основной вклад внесло резкое замедление роста обрабатывающих отраслей - до 0,4% в сентябре (+2,4% в августе). Сокращение выпуска затрагивает уже 16 из 24 видов деятельности, в том числе ключевые: металлургия снизила выпуск на 1,7%, химические отрасли – на 2,4%, производство резиновых и пластмассовых изделий и минеральной продукции — на 8,6%, производство нефтепродуктов – на 4,2%.

Российские предприятия предупреждают о приближающемся кризисе

Тяжелое положение реального сектора подтверждается не только статистическими данными, но и учащающимися заявлениями самих компаний – лидеров своих отраслей. За последний месяц целый ряд компаний из сектора машиностроения озвучили свои опасения относительно дальнейших перспектив: Кировский завод (выпускает тракторы в Санкт-Петербурге) ожидает падение своего производства в текущем году на 20–25%, Ростсельмаш ждет падения производства комбайнов и тракторов на 30%, глава «КамАЗа» сообщил, что рынок тяжелых грузовиков в России по итогам года обвалится более чем в два раза — со 110 тысяч автомобилей в прошлом году до 50 тысяч, а в августе 2025 года компания перевела сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю из-за снижения спроса. По мнению участников рынка машиностроения, из-за высоких ставок потребителям техники выгоднее ее ремонтировать, чем покупать новую.

Высокая ключевая ставка загнала российскую экономику в тупик

Во многом продолжающаяся снижаться динамика роста экономики связана с продолжительным периодом сохранения высокого уровня ключевой ставки Банком России. Все большее число компаний сталкиваются со сложностями с обслуживанием кредитов, а также их рефинансированием. На конец III квартала их число возросло до 172,2 тыс., что составляет 24,1% всех заемщиков - то есть почти каждая четвертая компания была вынуждена нарушить сроки выплат по кредитам. За три года (с сентября 2022 года) общее число предприятий-заемщиков выросло на 42%, тогда как число заемщиков с просрочками платежей подскочило в 2,6 раза. Резко ускорившийся рост числа таких заемщиков создает высокий риск повышения доли просроченной задолженности по портфелю корпоративных кредитов (в сентябре эта доля составляла 3,6%).

Кредитный пузырь превращается в угрозу массового банкротства

Высокая долговая нагрузка из-за сохранения повышенных ставок в экономике снижает рентабельность бизнеса: по итогам 8 месяцев текущего года сальдированный финансовый результат сократился на 8,3% в годовом выражении до 17,6 трлн. рублей. Важно учитывать и то, что 65,4% от совокупного кредитного портфеля бизнесу — это кредиты с плавающей процентной ставкой, где значительную долю формируют кредиты крупным и ключевым предприятиям всех отраслей. Такие заемщики в первую очередь (даже можно сказать моментально) сталкиваются с ужесточением денежно-кредитных условий, тогда как для остальной экономики временной лаг с момента изменения монетарных условий составляет не менее 2-3 месяцев.

В результате возникает «замкнутый круг» - снижение финансовой устойчивости ухудшает показатели кредитоспособности компаний-заемщиков, что приводит к пересмотру условий кредитования таких компаний в худшую сторону. Это провоцирует существенный рост рисков волны банкротств – компании становиться все труднее обслуживать возрастающие процентные расходы при одновременном сокращении объемов спроса и выручки.

Высокие ставки убивают инвестиции и развитие бизнеса

Столь продолжительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам, не позволяющих обеспечивать адекватный уровень рентабельности бизнеса, приводит к тому, что предприниматели вынуждены уже существенно сокращать инвестиционные и производственные программы. В частности, согласно оперативным данным Банка России, за первые девять месяцев 2025 года объем выдачи кредитов бизнесу упал на 7,7% в годовом выражении (до 59,1 трлн. рублей), тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован рост выдачи кредитов на 22,3% в годовом выражении. Альтернативные безрисковые вложения в условиях высоких процентных ставок в депозиты и ОФЗ также не стимулируют рост инвестиционной активности. В частности, в сентябре величина депозитов юридических лиц и средств индивидуальных предпринимателей выросла на 7,6% в годовом выражении до 38 трлн. рублей.

С момента начала цикла повышения ключевой ставки динамика роста инвестиций в основной капитал стабильно замедлялась: в I полугодии 2025 года рост составил 4,3% в сравнении с повышением на 10,9% за аналогичный период 2024 года. При сохранении текущего тренда, динамика инвестиций по итогам III и IV кварталов окажется значительно более слабой.

Объем потребительского кредитования рухнул на четверть

Кредитный фактор потребительской активности также исчерпал себя – объем выдачи потребительских кредитов (без учета ипотеки) за январь-сентябрь снизился на 21,8% в годовом выражении (до 13,3 трлн. рублей), тогда как за аналогичный период прошлого года рост объема выдачи составил 26,6% в годовом выражении. Как результат, рост оборота розничной торговли в сентябре замедлился до 1,8% г/г, после 2,8% г/г в августе. Аналогичная динамика наблюдается и по совокупному обороту торговли, услуг и общественного питания: в сентябре рост замедлился до 2,5% г/г после 3,0% г/г месяцем ранее.

Несмотря на продолжающееся замедление инфляции, которая по итогам октября опустилась до 7,7% (и до 7,4% по состоянию на 10 ноября), и при наличии устойчивых дезинфляционных факторов, интегральный показатель жесткости денежно-кредитных условий в октябре достиг максимума за весь период расчета показателя Банком России (начало 2017 года), составив 0,67 пунктов.

Риски снижения ВВП России в конце 2025-го и начале 2026 года

Таким образом, учитывая складывающуюся конъюнктуру, ЦСР прогнозирует высокие риски выхода динамики ВВП по итогам IV квартала текущего года на диапазон снижения от -0,2% до 0%. А при сохранении жесткой позиции финансового регулятора, экономическая динамика в начале 2026 года может перейти к устойчивым отрицательным значениям и рецессии. При этом сам Банк России допускает возможность снижения экономики России на 0,5% в IV квартале (как нижняя граница прогнозного диапазона).

Схожие оценки дают крупнейшие макроэкономические эксперты: по прогнозу ИНП РАН экономика России покажет нулевой рост по итогам IV квартала. Основной риск, по их мнению, состоит в том, что в орбиту снижения уровня экономической активности вовлекаются все новые отрасли экономики и работающие в них предприятия. В текущий момент поддержку экономике пока оказывает потребительский спрос и оборонно-промышленный комплекс, связанный с государственными расходами. Однако их воздействия уже недостаточно для преодоления накопленной негативной инерции. В этих условиях задача экономической политики состоит в формировании условий для постепенного выхода из стадии охлаждения экономики, где на первом этапе важнейшее влияние будет оказывать рост потребительской активности, а затем, по мере стабилизации - инвестиции в основной капитал.

Сформировавшиеся риски — замедление роста ВВП, промышленного производства, потребительской активности— пока не подрывают устойчивость экономики, но уже ограничивают её потенциал в среднесрочной перспективе. В случае сокращения объема мер государственной поддержки, при одновременном сохранении жесткой монетарной политики, даже временная их корректировка может привести к продолжительному снижению экономики.

Напомним, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в сентябре 2025 года заявила, что рецессии в стране нет, хотя наблюдается замедление экономического роста. На Московском финансовом форуме она заявила, что рецессия подразумевает снижение экономики два квартала подряд, чего не происходит в России. Набиуллина отметила, что летом появились даже признаки активизации экономики, включая рост потребительской активности и увеличение корпоративного кредитования.

Набиуллина добавила, что ЦБ при этом беспокоят факторы, тормозящие выход экономики из состояния перегрева — в частности, ситуация на рынке труда. «Сейчас видим разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда чуть снижается», — добавила Набиуллина.