Альфа-банк готовится совершить крупнейшую сделку на рынке лизинга

Альфа-банк выходит на крупнейшую сделку в истории российского лизингового рынка. SFI раскрыла передачу 87,5% “Европлана”, а источники оценивают всю компанию в 65 млрд рублей. Это первая покупка такого масштаба с момента бурного перетока корпоративных клиентов в топ-банки и редкий пример того, как банковская группа усиливает позиции сразу в двух сегментах, корпоративном и розничном автолизинге.

– Рынок охлажден политикой ЦБ, но интерес к активам не пропал, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Сегмент нового бизнеса в первом полугодии 2025 года просел у многих игроков, прибыль “Европлана” по РСБУ за девять месяцев упала до 1 млрд рублей против 13 млрд годом ранее. При этом компания сохранила обещания по дивидендам и место в топ-10 по портфелю лизинга в 350 млрд рублей на 1 июля. Контрастно выглядит “Альфа-Лизинг”, который удерживает третье место по новому бизнесу и формирует портфель почти 836 млрд рублей с опорой на корпоративную технику и ж/д парк.

SFI решила выйти из актива на фоне высокой долговой нагрузки. К моменту начала переговоров летом капитализация “Европлана” после IPO сократилась почти на 40%, что сделало сделку для покупателя более взвешенной по мультипликаторам. Неудивительно, что вокруг актива возникла очередь претендентов. Среди них были Сбер, ВТБ, Дом.РФ, Т-Банк, но Альфа-банк прошел финальную стадию быстрее.

Стратегия контура пока не финализирована, но логика подсказывает осторожную интеграцию. “Европлан” вряд ли растворят в “Альфа-Лизинге”. Сохранение отдельного бренда и экспертизы в автолизинге выглядит оптимальным решением. Вероятно, это будет самостоятельная единица группы с постепенным встраиванием в экосистему. Обязательное предложение миноритариям станет формальностью, а публичный статус компания сохранит.

– Сделка меняет расклад в отрасли. Для Альфа-Банка – это способ получить сильный розничный канал и довести суммарную долю до уровня, сравнимого с лидерами рынка. Для конкурентов — это стимул ускорить цифровизацию и обновление продуктовой линейки. На фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой ставки союзы и укрупнение будут восприниматься как защита от волатильности и путь к повышению маржи. В ближайшие месяцы рынок, возможно, увидит новую волну консолидации, особенно среди средних автолизинговых игроков, – резюмирует Владимир Чернов.