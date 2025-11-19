Новости

Энергоэффективность
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
«Организованного рынка ИЖС в Иркутской области нет» – Александр Войткевич
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 ноября: 10 612,7998 руб/1 г золота и 133,0500/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 612,7998 руб.
  • 1 грамм серебра - 133,0500 руб.
  • 1 грамм платины - 4 005,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 609,2600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2400 р. (0,06%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6100 р. (1,92%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3099 р. (0,23%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3699 р. (0,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес