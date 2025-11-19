Путин анонсировал скорое упрощение въезда для китайских туристов

Президент России Владимир Путин объявил о скором введении симметричных мер по облегчению туристического режима для китайцев, прибывших в Россию. Это заявление было сделано в ходе встречи российского лидера с председателем Государственного совета Китая Ли Цянем в Кремле.

Фото с сайта http://kremlin.ru/

Отвечая на инициативу китайской стороны, отменившей визовые требования для россиян с 15 сентября текущего года, президент подчеркнул важность подобного шага для развития двусторонних связей.

"Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики", - сказал Путин на встрече.

По словам Путина, введение взаимного безвизового режима создаст дополнительные возможности для укрепления российско-китайских отношений и станет значимым фактором экономического роста обеих сторон.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток из России в Китай может вырасти на 30-40%. Как отмечала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, в этом году у всех большая надежда на Китай. «Открыто прямое авиасообщение, заявки есть у туроператоров, но успех будет зависеть от «разморозки» безвизового соглашения, которое пока не начало работать после ковидного перерыва. Если оно заработает, ждем ренессанс въездного туризма», – резюмировала Ломидзе.