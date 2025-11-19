РФС отрицает организацию альтернативного чемпионата мира по футболу

Сообщения ряда изданий о планах Российского футбольного союза (РФС) организовать альтернативный футбольный турнир в стиле чемпионата мира оказались недостоверными. Источник в РФС опроверг данную информацию, подчеркнув, что организация мероприятия такого формата на данный момент не рассматривается, передаёт ТАСС.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако некоторые международные организации действительно изучают возможные пути возвращения российских спортсменов на международную арену. Так, ФИФА рассматривает вариант допуска женских национальных команд России к квалификационным матчам следующего женского чемпионата мира в 2027 году. Эти матчи могли бы проводиться вне территории России, включая возможное проведение игр в странах вроде Азербайджана, Армении и Турции.

Также стало известно, что Российский футбольный союз ведет переговоры относительно ближайших оппонентов мужской сборной России на ближайшие годы. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов указал, что приоритет заключается именно в возвращении к официальным международным играм, а не в поиске случайных спарринг-партнеров для товарищеских матчей.