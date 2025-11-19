Проект «Пять морей и озеро Байкал» выходит на активную стадию строительства

Проект «Пять морей и озеро Байкал», масштабная туристическая инициатива, переходит в активную стадию строительства. Проектирование всех 12 объектов завершено, и подрядчики начинают работы на площадках в различных регионах России, сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что сложный предынвестиционный этап позади, а утвержденные дорожные карты позволяют перейти от планов к практическим действиям, передаёт газета "Ведомости". Уже начаты строительно-монтажные работы, демонстрирующие первые результаты. «В Дагестане мы видим возведение многофункционального центра «Каспийского кластера», а на Байкале – строительство хилинг-отеля, который примет первых гостей уже в 2027 г. Это лишь первые ласточки, в ближайшее время стройка стартует и на других побережьях», – добавили в Минэкономразвития.

Федеральная программа «Пять морей и озеро Байкал» предусматривает создание современных курортов вдоль пяти российских морей и озером Байкал. Общая стоимость реализации составляет порядка 460 миллиардов рублей, из которых значительная доля приходится на период до 2030 года. По оценкам министерства, итоговым результатом станут примерно 89 тысяч новых рабочих мест и увеличение ежегодного потока туристов на десять миллионов поездок.

Напомним, общий поток туристов в Иркутскую области за прошлый год достиг отметки двух миллионов человек, а к 2036 году ожидается увеличение числа отдыхающих до пяти миллионов благодаря реализации проекта федерального уровня «Пять морей и озеро Байкал».