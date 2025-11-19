Экс-помощник Трампа объяснил, почему Россия и США взяли паузу в переговорах по Украине

Экс-помощник президента США Томас Грэм объяснил паузу в российско-американских переговорах по Украине разным пониманием сторонами результатов встречи на Аляске. По его словам, разногласия относительно достигнутых договоренностей и обязательств привели к необходимости взять «тайм-аут» для дополнительной подготовки перед следующим саммитом президентов, сообщает РБК.

Грэм отметил, что переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио выявили несогласованность по ключевым вопросам, поэтому время для новой встречи еще не наступило. Он подчеркнул, что обе стороны сохраняют оптимизм в возможности урегулировать конфликт, но для этого потребуется больше времени и усилий, чем ожидалось в начале процесса.

Кроме того, Грэм призвал не придавать чрезмерного значения паузе в переговорах в Стамбуле, отметив, что она может быть связана с необходимостью анализа ранее обсуждавшихся вопросов и предстоящими праздниками. Он также указал, что коррупционный скандал на Украине отвлекает президента Владимира Зеленского от важных вопросов, включая урегулирование конфликта, и не способствует активизации переговорного процесса.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялись в августе на Аляске. Они длились около трех часов и, по словам Путина, прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Как пояснил Трамп, стороны на переговорах «добились огромного прогресса», однако «сделки пока нет», саммит при этом он оценил на 10 из 10. Стороны были намерены продолжить переговоры.