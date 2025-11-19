Россияне вложили в инвестиционные фонды более триллиона рублей

Россияне с начала года вложили в инвестиционные фонды более 1 трлн рублей. Наибольший интерес инвесторы проявляют к фондам облигаций и фондам денежного рынка, сообщает РБК.



С начала 2025 года инвесторы вложили в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) 1,024 трлн рублей. Такие данные приводятся в обзоре рынка паев, подготовленном старшим аналитиком компании «Эйлер» Еленой Баклановой. По оценкам компании «Эйлер», которая собирает информацию как по открытым и закрытым ПИФам, так и по биржевым фондам, по нетто-притокам на первом месте находятся облигационные фонды, в этом году инвестиции в них достигли 571,5 млрд рублей. В общей сложности приток в них продолжается уже 37 недель — с начала февраля.

Лидировавшие фонды денежного рынка в прошлом году, чьей популярности способствовали рекордно высокие ставки, сейчас занимают второе место — с начала года они привлекли ₽361,4 млрд от инвесторов. В последние семь недель нетто-притоки в них вновь возобновились. На третьем месте по популярности у инвесторов — закрытые ПИФы на недвижимость (+83,8 млрд рублей за период с начала года по 16 ноября).

Ранее экономист Михаил Задорнов рекомендовал россиянам сохранить основу инвестиций в банковские депозиты. По его словам, ставки остаются достаточно привлекательными для обычных вкладчиков. Задорнов подчеркнул, что даже несмотря на ключевую ставку Центробанка около 16,5%, банковский депозит остается одним из наиболее надежных вариантов сбережения денег. Доходность банковского депозита легко достигает 13–14%, тогда как самые прибыльные дивиденды от акций крупных компаний составляют лишь 10–12%.

По его мнению, фондовый рынок при ключевой ставке даже на уровне 15% (текущая ставка 16,5%) неинтересен ни розничному, ни институциональному инвестору.

Кроме банковских депозитов, экономист обратил внимание на корпоративные облигации и посоветовал распределять средства таким образом, чтобы компенсировать возможные риски снижения курса национальной валюты. Для защиты от девальвации рубля, Михаил предложил включить в инвестиционный портфель примерно 20% активов в иностранной валюте, преимущественно используя замещающие облигации.