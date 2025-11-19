Новости

«Альфа-Капитал» выступила партнером конференции НАУФОР

Компания «Альфа-Капитал» стала партнером ежегодной конференции НАУФОР. В рамках мероприятия генеральный директор компании Ирина Кривошеева совместно с представителем Банка России провела ключевую сессию, посвященную развитию российского фондового рынка.

Тематическая сессия «ПИФы как драйвер развития российского фондового рынка» была посвящена трансформации розничных паевых инвестиционных фондов и новым возможностям для инвесторов. Участники дискуссии обсудили вопросы качества управления как основы доверия к инвестиционной индустрии.

К обсуждению присоединились эксперты «Альфа-Капитал» Эдуард Харин, Александр Носков и Николай Игнатов. Они представили свои взгляды на ключевые тенденции и стратегические векторы развития рынка коллективных инвестиций.

«Партнерство с НАУФОР – это не формальность. Это наш вклад в создание стандартов, которые будут определять рынок в долгосрочной перспективе. Мы продолжаем усиливать доверие инвесторов и укреплять фундамент российского рынка коллективных инвестиций», – сообщается в Telegram-канале компании.


