Зеленский анонсировал активизацию переговоров и поездку в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах по активизации мирных переговоров и заявил, что завтра отправится в Турцию для подготовки к этому процессу. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передаёт РБК.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — подчеркнул Зеленский.

На прошлой неделе в Стамбуле побывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, которому поручили активизировать переговорный процесс. Его целью было разблокировать процесс обменов военнопленными.

15 ноября Умеров сообщил, что при посредничестве Турции и ОАЭ стороны договорились активизировать стамбульские соглашения, предусматривающие обмен около 1,2 тыс. украинцев. В ближайшее время планируются технические консультации для согласования всех процедурных и организационных вопросов.

Кто именно участвовал в обсуждении договоренностей, Умеров не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не готов комментировать, но отметил, что контакты по обмену пленными продолжаются на экспертном уровне.

Последняя встреча российских и украинских делегаций в Стамбуле состоялась 23 июля — это был третий раунд переговоров после возобновления контактов в мае 2025 года. Одним из результатов стала договоренность об обменах военнопленными и телами погибших. Последний обмен прошел 2 октября: в Россию вернулись 185 военнослужащих, Украине передали 185 военнопленных.