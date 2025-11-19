Новости

«Альфа-Капитал» обновил главный экран мобильного приложения

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запустила новый главный экран в своем мобильном приложении. Это первое большое обновление главного экрана за несколько лет.

Ключевые изменения в новом главном экране:

  • Интерфейс стал более современным, легким и чистым, при этом сохранив преемственность,
  • Баннеры и виджеты стали менее навязчивыми и более функциональными,
  • Функции – «Пополнить», «Налоги», «Аналитика», «Отчеты» – доступны в быстрой прокрутке под графиком активов,
  • Настройка отображения графиков теперь удобно сгруппирована в одном месте.

Новая система нотификаций: появился проактивный блок «Нужно сделать», который подсказывает клиенту важные целевые действия (например, «Подпишите документы» или «Добавьте реквизиты»), чтобы они всегда были перед глазами.

«Главный экран – это «лицо нашего приложения», его обновление – это не просто редизайн, это шаг к новому уровню пользовательского опыта. Наша цель – не просто следовать за трендами, а задавать их, делая управление активами максимально простым и удобным», – прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».


/ Сибирское Информационное Агентство /
