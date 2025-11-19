Минфин РФ разработал ответные меры на попытку конфискации российских активов

Минфин России готов применить аналогичные меры в ответ на любые попытки конфискации российских активов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил наличие готового плана действий в таком сценарии, сообщает ТАСС.

Антон Силуанов, выступая на мероприятии в Госдуме, подчеркнул, что разработанный проект предусматривается в качестве реакции на потенциальные враждебные шаги Запада. По его словам, такая реакция предусмотрена пакетом специальных мер, включенных в общую стратегию защиты государственных ресурсов.

Решение Евросоюза рассмотреть планы изъятия заблокированных российских активов было инициировано главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Речь идет о финансировании нужд Украины на следующий бюджетный цикл. Для покрытия дефицита предлагается либо использование замороженных российских резервов, либо привлечение средств из бюджета Европейского союза, либо комбинированный подход, сочетающий оба способа.

Предложение Комиссии направлено на принятие соответствующих решений странами-членами ЕС на декабрьском саммите, намеченном на 18-19 числа.

Ранее министр иностранных дел США Марко Рубио предупредил, что использование ЕС замороженных российских активов в качестве инструмента поддержки Украины в рамках так называемой программы репараций вызывает серьёзные опасения. Рубио подчеркнул, что если Евросоюз (ЕС) решит конфисковать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро, это может привести к непредвиденным последствиям.