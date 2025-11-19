Предприятия приграничных областей получили 4 млрд рублей льготных кредитов в 2025 году

Сумма финансирования, предоставленная предприятиям малого и среднего бизнеса приграничных регионов в рамках совместной программы ЦБ и Корпорации МСП, достигла 4 млрд рублей с начала 2025 года. Более половины всех заемных средств (52,3%) было направлено предприятиям малого бизнеса. Об этом пишет газета «Известия».

Основной объем кредитных средств получили компании реального сектора экономики, работающие в сфере обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Эти предприятия выполняют значимую социальную функцию, поддерживая ключевую инфраструктуру и обеспечивая занятость населения.

По данным за 2024 год, организации, воспользовавшиеся программой льготного кредитования, смогли нарастить выручку на 20% и увеличить число рабочих мест на 11%. Окончательные выводы о влиянии программы в 2025 году будут сделаны в начале 2026 года после анализа отчетности предприятий.

«Доступ к льготным кредитам дает компаниям больше возможностей для поддержания и расширения производства, закупок, трансформации оборудования и запуска нового бизнеса», – отметила управляющий директор «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Программа помогла сгладить влияние внешних факторов на бизнес в приграничных регионах.