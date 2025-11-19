Почему снижается средний размер потребительского кредита в России?

В России в октябре 2025 года, по данным НБКИ, средний размер потребительского необеспеченного кредита снизился по сравнению с сентябрём на 6,2% до 172,8 тыс. руб.

По отношению к октябрю 2024 года средний размер потребкредита вырос почти на 10%. Динамика этого показателя выглядит не слишком устойчивой – в течение двух первых месяцев осени средний размер потребкредита сокращается, в то время как всё лето текущего года он рос.

«Причин сокращения среднего размера потребительского кредита можно выделить две. Первая – высокие процентные ставки по кредитам в России, что снижает спрос населения на кредитование в целом. Другая причина связана с банковскими рисками: у банков в текущем году выросла доля «плохих» долгов, причём преимущественно за счёт необеспеченных потребкредитов, к сентябрю 2025 года, по данным финансовых маркетплейсов, она достигла 5,7% от совокупного объёма выданных кредитов», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, банкам невыгодно выдавать большие суммы в кредит под высокие процентные ставки, иначе риск невозврата долга у банка вырастет. Кроме того, банки ужесточили требования к заёмщикам. Многие из них не рискуют обращаться в кредитные организации за большими суммами, опасаясь отказа, а вот небольшую сумму на уровне до 180 тыс. руб. получить вполне реально, в том числе, на кредитную карту.

При высоких процентных ставках (средние ставки по потребкредитам, хотя к началу ноября снизились на 0,5 процентного пункта, всё равно остаются очень высокими – на уровне 27,5-28% годовых) многим россиянам выгодно откладывать на крупную покупку часть зарплаты на накопительный счёт, чем брать потребительский кредит, а потом отдавать на его обслуживание значительную часть дохода.

«Мы ожидаем, что в текущем году объём выданных потребкредитов в России сократится на 45-50% к 2024 году, а средний размер потребкредита к концу года может составить около 165 тыс. руб.», – заключает эксперт.