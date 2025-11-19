Законопроект о повышении МРОТ в РФ приняли во втором чтении: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: порог выручки для уплаты НДС малым бизнесом в России намерены снизить, законопроект о повышении МРОТ в РФ приняли во втором чтении, Набиуллина выступила против изменения цены на маркетплейсах из-за способа оплаты, а в Иркутске Комбинат питания закрыл все розничные магазины. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Снижение порога

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий в том числе поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС. С 2026 года предлагается снизить порог до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

МРОТ вырастет

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года: предполагается, что он вырастет и составит 27 093 рублей. Таким образом, соотношение со средней заработной платой в России за предыдущий год будет равно 48%.

Набиуллина против

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против изменения цены на маркетплейсах из-за способа оплаты. «Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее », – отметила она и добавила, что подобное является нечестной конкуренцией.

Закрытие магазинов

Комбинат питания города Иркутска приостановил работу розничных магазинов. Меры являются временными, они связаны с процедурой реорганизации муниципального унитарного предприятия в акционерное общество, которая накануне завершилась. Теперь идет перерегистрация кассовой техники – из-за нее точки и не работают. Вернуться к продажам рассчитывают после завершения технических процедур.

Многомиллионная афера

В Иркутске вынесен приговор 42-летней женщине и 50-летнему мужчине. В 2021 году подсудимая подыскала документы с характеристиками земельного участка площадью более 2,5 га, расположенного на берегу реки Ангары в поселке Патроны Иркутского района. Чтобы незаконно зарегистрировать землю, а потом продать, она привлекла своего знакомого. Он подделал документы, которые были направлены в уполномоченные органы. В результате – незаконно зарегистрировали земельный участок стоимостью свыше 47 млн рублей. Аферистов оштрафовали и лишили свободы условно.