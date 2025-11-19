Неисправный счетчик может привести к увеличению счетов за отопление

Некоторые жители Иркутской области рискуют переплатить за отопление и горячую воду из-за неработающих общедомовых счетчиков. В «Иркутскэнергосбыте» рассказали, что за минувший месяц не были приняты к расчетам данные более чем от 600 приборов учета в 12 территориях региона.

По данным «Иркутскэнергосбыта» в октябре при расчетах за потребленные ресурсы не были учтены показания 663 общедомовых приборов учета. Больше всего таких неисправных счетчиков в Иркутске – 326, 149 в Ангарске, 59 – в Братске, 51 – Черемхово, 24 – Усть-Илимск. Подобные ситуации есть в Усолье-Сибирском, Маркова, Мегете и других территориях. Актуальная информация по всем населенным пунктам размещена на сайте«Иркутскэнергосбыта» в разделе «Приборы учета».

Причины могут быть разные. Например, сам прибор может быть неисправен или истек срок поверки. Не исключен также человеческий фактор: сотрудник управляющей компании забыл передать данные, подобные ситуации тоже случаются. Жители вправе спрашивать у своей управляющей компании или ТСЖ, как обстоят дела с общедомовым счетчиком: когда его проверяли, когда заменили и передавали ли показания. Чаще всего этим занимается старший по подъезду и передает информацию остальным жителям.

– Если у ресурсоснабжающей организации нет актуальных данных о том, сколько ресурсов было потреблено, то расчет платы происходит на основе средних значений за два месяца, а затем – на основе нормативов потребления. А это, как правило, не соответствует реальному потреблению. Поэтому цифры в ваших квитанциях могут оказаться значительно выше обычных, – Оксана Придиус, зам.директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта».