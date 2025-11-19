Саммит производителей пройдет в Иркутске 4 декабря

В Иркутске 4 декабря состоится саммит производителей, который соберет на одной площадке промышленные компании, предпринимателей региона и международные делегации. Мероприятие пройдет в Центре «Мой Бизнес» и будет включать масштабную программу с участием представителей шести зарубежных делегаций.

Главной особенностью саммита станет участие девяти компаний из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Участники смогут провести B2B-переговоры с иностранными покупателями, проявляющими особый интерес к промышленным товарам, строительным материалам и продукции агропромышленного комплекса.

«Один из главных трендов в развитии бизнеса в современных реалиях – это переход от конкуренции к кооперации. В сложной геополитической обстановке наша задача – объединить усилия бизнеса и органов власти для развития региона», – сказал исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Приангарья Виктор Цишковский.

В деловую программу войдут выступления пяти федеральных и двадцати региональных спикеров, которые рассмотрят вопросы развития инвестиционных проектов, автоматизации технологических процессов и внедрения искусственного интеллекта. Участие в саммите бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации.