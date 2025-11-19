Новости

Три квартала и 26 улиц в Шелехове остались без света

Сегодня в 11:00 произошло частичное отключение электроэнергии в городе Шелехове Иркутской области. Без света остались три квартала и 26 улиц.

В частности, по данным ИЭСК, обесточены, дома в 9-м, 10-м, 11-м кварталах, на улицах Гоголя, Дачная, Иркутная, Карьерная, Карьерный, Котовского, Кочубея, Ленина, Лермонтова, Луговая, Майский, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого, Олхинская, Орловских комсомольцев, Пархоменко, Привокзальный, Руднева, Северная, Северный, Сергея Тюленина, Чапаева, Чкалова.

Причины отключения определяются и устраняются. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00.


