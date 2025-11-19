В Нукутском районе Иркутской области создали этнопарк по программе благоустройства

В селе Нукуты Иркутской области открылось новое общественное пространство – этнопарк, созданный в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий». Работы проводились по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» с привлечением федерального финансирования.

При благоустройстве нового пространства для детей установлены скамейки, качели, интерактивные и развивающие стенды в виде животных. Для взрослых сделали уличную мебель, перголы и беседки. По всей площади этнопарка установлено освещение со светодиодными светильниками, за счет внебюджетных источников для массовых праздничных и культурных мероприятий на территории парка сделали юрту.

Общая стоимость проекта – 4,2 млн рублей.



«Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» сегодня села становятся более комфортными и качественными для жизни сельчан, а некоторые объекты благоустройства не уступают городским», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона проверял ход строительства парка летом 2025 года.