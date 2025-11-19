«Не при нашей жизни». Иркутяне оценили перспективы массового внедрения автопилотов

Большинство иркутян (66%) считают, что на автопилоте по дорогам страны массово машины будет ездить «не при нашей жизни». Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта Дром, в котором приняли участие более восьми тысяч человек.

Большинство водителей скептически относятся к перспективам массового внедрения автопилотов на российские дороги. Только около четверти россиян допускают, что массовый переход на автомобили с автономным управлением произойдет спустя два-три десятилетия. Лишь небольшой процент респондентов ожидает появления большого числа беспилотных транспортных средств раньше: через десять лет примерно семь процентов, а всего четыре процента уверены, что ждать придется максимум пять лет.

Как показал опрос, не верят, что доживут до «эры автопилота» в основном автолюбители Сибири (66%), Дальнего Востока и Урала — по 64% респондентов. Среди жителей столицы позитивнее выглядят ожидания относительно срока наступления эры беспилотных автомобилей: четверть москвичей готова поверить, что значительное количество автономных машин появится через двадцать-тридцать лет. Некоторые респонденты столичного региона, а также представители центральной части России высказывают мнение, что автоматизация дорожного движения возможна даже быстрее — уже через десятилетие.

В комментариях автовладельцы обсуждали, что нужно для развития беспилотного транспорта в России. В первую очередь говорили про дорожную инфраструктуру и необходимую законодательную базу.

«...Качество дорог, которое снижается, не способствует скорому массовому появлению автомобилей с автопилотом», — считает посетитель Дрома. С ним согласилось более сотни автолюбителей. Другой отметил, что как только законодательно будет возможен автопилот, так и начнутся продажи машин с ним: «Только законы тормозят прогресс, причем во всем мире. Машины давно ездят…. Я думаю 20-30 лет и будем гонять на автопилотах за хлебом», — делится своим мнением автолюбитель.

Были рассуждения и о том, что технологии автопилота вытеснят часть профессий с рынка труда. В комментариях писали, что «автопилот произведет революцию во многих странах в первую очередь в области грузоперевозок, для личных легковых машин он не так уж актуален».