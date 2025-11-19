Бизнесмен в Шелехове заплатит полмиллиона рублей за неисполнение контракта

Индивидуального предпринимателя осудили городе Шелехове Иркутской области. Он заплатит более полумиллиона рублей за невыполнение условий договора.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, в июле прошлого года между истцом и индивидуальным предпринимателем был заключен договор строительного подряда, по условиям которого ответчик обязался в течение 30 рабочих дней изготовить и смонтировать забор и ворота. Общая стоимость выполнения работ составила 260 тыс. руб.

Заказчик внесла предоплату в размере 130 тыс. рублей, при этом исполнитель не приступил к исполнению договора в заявленные сроки. Истец направила в адрес ответчика претензию, ответа на которую не поступило.

Суд расторгнул договор строительного подряда, заключенный между истцом и ответчиком. С ответчика взыскано 585 тыс. рублей: 130 тыс. рублей, внесенные по договору строительного подряда, неустойка за просрочку сроков окончания работ в сумме 260 тыс. рублей, а также штраф за отказ от урегулирования спора в добровольном порядке в размере 195 тыс. рублей.