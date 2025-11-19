Сибиряки выпустили свыше 300 тысяч Пушкинских карт в ВТБ

ВТБ выпустил в ноябре более 311 тысяч Пушкинских карт для жителей Сибири. В целом по стране выпущено уже более 2 млн таких карт. Это те молодые россияне, кто заранее подал заявление на их перевыпуск в ВТБ, который со следующего года выступает новым банком-оператором.

Оперативнее всего на задачу перевыпустить Пушкинскую карту отреагировала молодежь Кемеровской (61,8 тыс. карт) и Иркутской (52,8 тыс.) областей, а также Красноярского края (50,1 тыс.).

Новые карты начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений. Сейчас держатели могут продолжать пользоваться Пушкинской картой.